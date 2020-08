Stiri pe aceeasi tema

- Scolile si universitatile din Turcia vor incepe cursurile in clase la aproape o luna dupa inceperea anului scolar, a anuntat miercuri guvernul de la Ankara, in contextul in care numarul zilnic al contaminarilor cu noul coronavirus depaseste 1.000 de cazuri, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Scolile…

- Guvernul a decis vineri incetarea exercitarii functiei in cazul prefectilor din judetele Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Mehedinti si Valcea. Astfel, au fost eliberati din functia de prefect Emanuel Soare (Arges), Alexandru Liviu Miroseanu (Bacau), Stelian-Nechita Dolha (Bistrita-Nasaud),…

- Reprezentanții asociațiilor de elevi din Constanța, București și Ilfov, Maramureș și Valcea condamna masurile privind redeschiderea unitaților de invațamant și spun ca numarul cazurilor de COVID-19 va exploda in școli și licee, potrivit Mediafax.

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis va sustine azi de la ora 18.00 o conferinta de presa la Palatul Cotroceni. Iesirea acestuia vine dupa intalnirea cu membrii guvernului pe tema redeschiderii anului scolar 2020-2021.

- Deputatul Theodora Șotcan (PSD Bacau) critica dezinteresul pe care actuala guvernare il manifesta fața de inceperea noului an școlar. Intr-un comunicat de presa, parlamentarul social-democrat constata ca școala a devenit doar locul „in care se vor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- AN SCOLAR 2020-2021. Intrebat, luni, la Digi 24, care este principala preocupare in cazul redeschiderii școlilor, Rafila a spus ca e nevoie de o gandire la nivel național, dar aplicabilitatea trebuie sa fie individualizata la fiecare unitate de invațamant. „Este un proces complex și redeschiderea…

- Ministrul sanatatii Nelu Tataru a anuntat ca o decizie privind deschiderea noului an scolar va fi luata in a doua jumatate a acestei luni. El a precizat ca autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, in functie de evolutia pandemiei de COVID-19, dar ca o decizie le va fi comunicata dascalilor si…

- Centrul de Cultura George Apostu din Bacau, instituție subordonata Ministerului Culturii și Identitații Naționale, face o declarație șocanta. In contextul in care statul roman a cheltuit sume imense pentru protecția impotriva COVID și se pregatește... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.