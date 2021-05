Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, medic de profesie, anunta ca participa la Maratonul de vaccinare organizat in Bucuresti, indemnandu-i pe cei care nu s-au vaccinat inca sa mearga la Sala Palatului sau la Biblioteca Nationala.

- Peste 5.500 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 pana in prezent, la Maratonul de Vaccinare de la Bucuresti, care se desfasoara la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala. Peste 1.300 de persoane s-au prezentat pe tura de noapte pentru a li se administra vaccinul.

- Premierul Florin Cițu a fost prezent, vineri, la Sala Palatului, una dintre locațiile din București unde are loc „maratonul vaccinarii”. Sala Palatului și Biblioteca Naționala gazduiesc cel mai mare efort de imunizare de pana acum. Sunt 3 zile și 3 nopți de vaccinare non stop, fara programare, cu vaccin…

- In București, te poți imuniza la Sala Palatului și Biblioteca Naționala din aceasta dupa amiaza. Un maratonul de vaccinare va incepe vineri, la 4 dupa amiaza și mobilizeaza 1.400 de voluntari care și-au propus sa vaccineze la foc continuu pana luni la 8 dimineața. Vor fi deschise 50 de fluxuri de vaccinare…

- Vești bune pentru bucureștenii care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19! A inceput maratonul de vaccinare non-stop la care vor participa aproximativ 1.200 de voluntari. Evenimentul a inceput astazi și va ține trei zile, pana pe 10 mai, in doua locații-cheie din Capitala: la Sala Palatului si la Biblioteca…

- Aproximativ 1.200 de voluntari vor participa la Maratonul vaccinarii anti-COVID care se va desfasura la Bucuresti, in perioada 7 - 10 mai, la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala, a anuntat, miercuri, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Viorel Jinga. El a precizat,…

- In București se va organiza in weekend-ul 7-9 mai un maraton al vaccinarii, in cadrul caruia oamenii se vor putea vaccina fara programare, doar cu buletinul. Autoritațile au ales doua spații, Biblioteca Nationala a Romaniei și Sala Palatului, unde spera sa vaccineze peste 15.000 de persoane intr-un…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, 59 de ani, a explicat, miercuri, ca vaccinul anti-COVId-19 produs de AstraZenecea este eficace pentru grupa de populatie la care s-au facut studiile clinice, respectiv intre 18 și 55 de ani, informeaza News.ro . Alexandru…