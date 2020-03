Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu scrie, intr-o postare pe Facebook, ca in cursul diminetii a fost vizitat de un hot, care au incercat sa intre in casa pe usa de la terasa."In aceasta dimineata, la ora 8.45, in timp ce dormeam , am auzit o bubuitura puternica la usa terasei și cand am tras draperia ,…

- Catalin Radulescu i-a luat la tinta si pe romanii care, la revenirea in tara, n-au spus au venit din Italia sau alte zone lovite de coronavirus. Deputatul i-a acuzat pe cei din Diaspora ca sunt manipulati de PNL si a insinuat ca acestia nu ar avea de ce sa revina acum in Romania din moment ce nu…

- Deputatul ALDE Daniel Olteanu a criticat, marti "reactiile intarziate si rupte de realitate" ale autoritatilor din Romania, in ceea ce priveste masurile pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19.Intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, Olteanu sustine ca, in contextul in care riscul…

- O consiliera USR în Consiliul Local al Primariei Sectorului 6 a votat adoptarea bugetului pentru anul 2020 propus de primarul PSD Gabriel Mutu, iar liderul USR București, Claudiu Nasui, anunța excluderea acesteia din partid. Deputatul USR Claudiu Nasui susține ca nu este primul caz de buget…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu susține ca un medic a efectuat ilegal, timp de un an, sute de intervenții in Clinica de Gastroenterologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Mureș, sub „protecția” șefei clinicii. Parlamentarul anunța ca va sesiza DNA Mureș in acest caz.Citește și: Dan…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a scris, sâmbata, pe pagina sa de Facebook, ca situația candidatului PNL pentru Primaria Capitalei va fi discutata la începutul lunii februarie, atunci când vor fi încheiate alegerile în formațiunea din București, noteaza Mediafax.„Ludovic…

- Deputatul USR Iulian Bulai a scris, pe Facebook, ca Iisus, a carui nastere este sarbatorita de Craciun, provine ”dintr-o familie foarte ciudata”, ”cu o mama surogat si un tata care accepta paternitatea fara sa fi contribuit la ea”. Bulai compara comunitatea de acum 2000 de ani din Betleem cu comunitatile…

- Deblocarea procesului de redobandire a cetațeniei romane, acordurile de infrațire dintre localitațile din Romania și Republica Moldova și vizita președintelui Klaus Iohannis in RM - sunt doar cateva subiecte abordate de catre deputatul Constantin Codreanu de la tribuna Camerei Deputaților din Romania.