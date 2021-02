Deputatul liberal Mugur Cozmanciuc: Nu am săvârşit nicio infracţiune;…

Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a declarat marti ca a luat la cunostinta ''cu surprindere'' din comunicatul DNA ca a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta.



Parlamentarul liberal sustine, intr-o postare pe Facebook, ca nu a savarsit nicio infractiune si este nevinovat.





"Am luat la cunostinta cu surprindere, din comunicatul de presa, ca procurorii DNA - Serviciul teritorial Bacau - au dispus trimiterea mea in judecata pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Nu am savarsit nicio infractiune. Sunt nevinovat.…