Depresia ne îmbătrîneşte devreme Oamenii de stiinta au descoperit in cel mai nou studiu in domeniu un efect advers neasteptat legat de modul cum actioneaza depresia asupra celulelor din corpul uman. Depresia poate fura ani din viata, pentru ca se comporta ca un accelerator de imbatrinire a celulelor organismului, transmite clicksanatate.ro. Acestia sint markeri celulari folositi pentru masurarea virstei celulelor. Telomerii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea așteapta ca vaccinul impotriva COVID-19 sa fie lansat pe piața. Insa Organizația Mondiala a Sanatații a transmis ca distribuirea lui se va face intr-o anumita ordine. Tinerii ar putea fi vaccinați abia in 2022. De la inceputul pandemiei de COVID-19, experții din domeniul sanatații au incercat…

- Primul a reusit sa treaca produsele de casa de marcat insa a fost prins de catre agentii de paza. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru infractiunea de furt calificat. "Politistii Sectiei 1 Politie Iasi efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit pentru furt, privind sustragerea dintr-un…

- Schimbari uriașe ale vremii! Vortexul polar a curprins toata Europa, iar unele țari sunt deja ingrijorate din cauza nameților. Zapada a ajuns la 1 metru in unele locuri. Care sunt cele mai afectate de sezonul rece? Vortex polar in Europa. Zapada de 1 metru in unele țari Un vortex polar cuprinde toata…

- Un subofiter din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta este cercetat de Parchetul Militar dupa ce și-a batut soția insarcinata de fața cu cei trei copii ai sai. Intr-un moment de neatenție al individului femeia a reușit sa sune dupa ajutor, scrie Monitorul de Botoșani.Femeia de 38 de ani…

- Un tanar din Jdioara a fost plasat in arest la domiciliu de magistratii lugojeni fiind acuzat de distrugere prin incendiere. Individul de doar 22 de ani a fost gasit de politisti dupa ce miercuri dimineata a dat foc unei masini pe o strada din Lugoj. Pompierii lugojeni au fost solicitati sa intervina…

- Michael Gove, ministru in Cabinetul Johnson, sustine ca oamenii ar trebuie sa lucreze de acasa, "daca pot", iar spectacolele sportive ar trebui sa se desfasoare fara spectatori. De asemenea, ministrul sustine ca inchiderea barurilor și restaurantelor la ora 22.00 a avut efecte pozitive in zonele…

- Oamenii din Belarus nu ii vor permite presedintelui Aleksandr Lukasenko sa ii trateze la fel ca inainte si acesta va trebui sa plece, mai devreme sau mai tarziu, a declarat candidata opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, intr-un interviu publicat sambata de Reuters, informeaza Agerpres.Lituania…

- Oamenii din Belarus nu ii vor permite presedintelui Aleksandr Lukasenko sa ii trateze la fel ca inainte si acesta va trebui sa plece, mai devreme sau mai tarziu, a declarat candidata opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, intr-un interviu publicat sambata de Reuters. Lituania i-a oferit…