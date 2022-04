Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea chineza trebuie sa aleaga de ce parte se afla in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei și, daca China ajuta Rusia, aceasta va suferi consecințe grave atat din partea Statelor Unite, cat și a altor țari din lumea civilizata.Acest lucru a fost declarat luni in timpul unui briefing la Washington…

- Informatia vine la scurt timp dupa ce SUA au aprobat, marti, inca 100 de milioane de dolari in armament pentru Ucraina extrase din inventarele țarii, fapt ce aduce asistenta totala pentru Ucraina la aproximativ 1,7 miliarde de dolari de la inceputul invaziei Rusiei, in 24 februarie.Acestei sume i se…

- Presedintele american Joe Biden a discutat sambata la Varsovia cu inalti oficiali guvernamentali ucraineni in timpul vizitei sale in Polonia pentru a-si arata sprijinul pentru flancul estic al aliantei NATO in fata invaziei rusesti in Ucraina. Biden s-a intalnit sambata cu oficiali ucraineni. Au participat…

- "Avioanele nu sunt ceea ce au nevoie in principal partenerii nostri ucraineni in acest moment", a declarat presei purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price."Cand analizam distrugerea semanata de Kremlin asupra regiunilor Ucrainei, aceasta este cauzata in principal de rachete", "proiectile",…

- Președintele american Joe Biden va avea luni o conferința telefonica cu aliații și partenerii NATO pentru a discuta despre evoluțiile conflictului din Ucraina și pentru a coordona un „raspuns unit”, au spus luni oficiali ai Casei Albe. Discuția va avea loc la 18.15, ora Romaniei. Declarația nu precizeaza…

- Consiliul de securitate de la Kremlin a votat luni pentru recunoașterea independenței republicilor separatiste din Donbas, iar președintele Vladimir Putin a semnat decretele pentru independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk. Occidentul a condamnat in unanimitate gestul Moscovei, iar Ucraina…

- Statele Unite ameninta Belarusul ca se expune unei riposte ”rapide” si ”ferme” în cazul în care permite Rusiei sa foloseasca teritoriul belarus pentru a ataca Ucraina, relateaza AFP. ”La fel cum am spus de clar Rusiei ca va plati scump” o eventuala…

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea” tensiunilor cu „isterie” prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…