- Mijlocasul Dennis Man a marcat un gol pentru Parma in meciul castigat, scor 2-1, pe teren propriu, cu Frosinone, in etapa VII-a din Serie B. Man, care a intrat pe teren in minutul 46,a marcat din penalti in minutul 51. Pentru Parma a mai marcat Tutino (45+2 - penalti), iar pentru Frosinone a inscris…

- Dennis Man ar putea ajunge in iarna din nou in Serie A. Jurnaliștii italieni scriu ca AC Milan este foarte interesata de internaționalul roman, urmarit cu mare atenție de antrenorul Stefano Pioli și directorul sportiv Paolo Maldini. Fotbalistul este titular la AC Parma și a marcat doua goluri in acest…

- Nationala de fotbal a Romaniei va evolua in echipamentul galben, in timp ce Bosnia-Hertegovina va juca in echipament albastru la meciul programat luni seara, de la ora 21:45, din Liga Natiunilor, de pe stadionul Giulesti, informeaza frf.ro. Partida va fi din ultima etapa din Liga B, Grupa 3, a Ligii…

- Dennis Man (24 de ani) se afla pe lista a doua cluburi din Serie A, Udinese și Sassuolo, pentru a prinde un transfer in iarna. Totuși, Parma incearca sa-l pastreze pe atacantul roman și cere in schimbul acestuia 7 milioane de E. Udinese și Sassuolo sunt interesate sa-l cumpere pe Dennis Man in aceasta…

- Dennis Man (24 de ani), mijlocașul dreapta de la Parma, este jucatorul din Serie B cu cele mai multe driblinguri reușite in acest start de sezon, 10. Internaționalul roman are un start bun la Parma, fiind titular in toate cele 3 etape de campionat disputate, dar și in meciul din Cupa Italiei, cu Salernitana…

- Olimpiu Morutan a marcat primul sau gol pentru Pisa SC, duminica, in remiza cu echipa Como, 2-2, pe teren propriu, in etapa a doua a ligii secunde italiene de fotbal. Oaspeții au deschis scorul prin Alex Blanco, in minutul 5, dar Pisa a egalat dintr-un penalty transformat de Morutan, in minutul 24.…

- Dennis Man si Valentin Mihaila au inscris pentru Parma in primul meci al echipei emiliene in noul sezon de Serie B, 2-2 cu formatia Bari. Cei doi internaționali romani au fost titulari la Parma. Dennis Man a deschis scorul in minutul 3, cu un gol superb, marcat din acțiune. Bari a egalat in minutul…

- Internaționalul roman Razvan Marin a fost imprumutat pentru un an de Cagliari la Empoli. Astfel, mijlocașul va continua sa joace in Serie A si sezonul urmator. Empoli FC a anuntat pe site-ul oficial ca mijlocasul roman Razvan Marin (26 de ani) va fi jucatorul gruparii toscane in sezonul 2022-2023. La…