Pelicanul comun, oaspete de vara al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD) si un simbol al zonei, este una dintre cele mai atractive specii pentru turistii care ajung in Delta, acestia admirand de la distanta numeroasele insule albe formate de pasari, dar si modul lor special de hranire, scrie Agerpres. Sfarsitul lunii iulie si inceputul lunii august este perioada in care Delta numara cele mai multe pasari, spune reprezentantul unei agentii de turism, Daniel Petrescu. „Este perioada cu cele mai multe pasari ca numar, nu ca specii, in Delta Dunarii. In principiu, acum, toate pasarile care au…