Stiri pe aceeasi tema

La data de 21 octombrie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej, cu sprijinul politistilor din cadrul Politiei municipiului Dej, Brigazii de Operatiuni Speciale Cluj si Serviciilor pentru...

- La data de 21 octombrie, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej, cu sprijinul politistilor din cadrul Politiei municipiului Dej, Brigazii de Operatiuni Speciale Cluj si Serviciilor pentru Actiuni Speciale Cluj si Maramures au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza judetul Maramures, intru-un dosar…

- Polițiștii din Dej au desfașurat, miercuri, o serie de percheziții intru-un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu, furt calificat și complicitate la furt calificat.”La data de 21 octombrie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Politistii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au efectuat 8 perchezitii domiciliare, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de furt calificat. Trei persoane au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, informeaza IPJ Mureș. Din cercetarile…

- Polițiștii din cadrul Poliție municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul Iași. Acesta este banuit ca, la data de 7 septembrie, aflandu-se intr-un autoturism care efectua servicii in regim de transport persoane, ar fi sustras din interior suma de 10.000…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Crasna au identificat, joi, 27 august a.c., cinci persoane, cu varste cuprinse intre 13 si 18 ani, toti din comuna Crasna, banuite de comiterea unor furturi de acumulatori. Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca cei in cauza au sustras in noaptea de…

- In dimineața zilei de 25 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Cluj și Ilfov, au efectuat 3 percheziții,…

- Ieri, in urma investigatiilor si activitatilor informativ-operative desfasurate, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Dej au depistat un tanar de 20 de ani, din comuna Caseiu, banuit de savarsirea infractiunii de tentativa la furt calificat. In fapt, in jurul orei 08.50, politistii au fost…