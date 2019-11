Deficitul la alimente a crescut cu 24%

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, vineri seara, dupa remiza inregistrata de FC Viitorul in meciul cu Hermannstadt, scor 1-1, ca este foarte suparat pe jucatorii sai, el mentionand ca prima repriza a fost catastrofala, anunța news.ro.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la…

- Crestinii ii sarbatoresc, vineri, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si…

- "Roadele agriculturii necesita timp și condiții bune de producție, dar și de valorificare. Fara masuri strategice urgente, nu vom putea echilibra balanța comerciala a produselor agroalimentare, care inregistreaza deja un deficit de, atenție, 1 miliard de euro. Știm cu toții ca exportul masiv de produse…

- Pentru crescatorii de animale este tot mai dificil sa obțina profit in urma produselor pe care ar putea sa le comercializeze. Mulți nu vand direct, ci doar prin intermediul comercianților, iar profitul nu este substanțial. O soluție ar fi promovarea produselor tradiționale, obținerea certificatelor…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca Guvernul a inceput un proces de revitalizare a liceelor agricole, iar Ministerul Agriculturii va face investitii in aproape 60 de asemenea unitati. Dancila a mai spus ca pana in prezent au fost reorganizate 49 de statiuni si institute de cercetare agricola.

- 'Motiunea de cenzura nu trece pentru ca n-are cum sa treaca. N-au voturi ca sa treaca motiunea. Daca le au, treaba lor. Vom vedea in momentul in care pun bilele respective. Guvernul Dancila nu e schilodit. Uitati-va in programul de guvernare si veti vedea ca eu, la Ministerul Agriculturii, n-am nicio…

- Sorin Rosu Mares, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, isi va pierde calitate de membru ALDE prin radiere, ca urmare a sustinerii unei alte doctrine, potrivit Statutului, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa, președintele interimar al organizației județene, Ioan…

- Premierul Viorica Dancila a eliberat din functie mai multi secretari de stat, de la Ministerul Energiei, Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, Ministerul Culturii si Ministerul Agriculturii. Aceștia au...