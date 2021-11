Deea și Dinu Maxer pregătesc hitul sărbătorilor de iarnă. Ce decizie au luat cei doi soți: ”Îmi doream să avem o piesă de familie” / VIDEO

Filiale PSD au primit autonomia de a decide alianțele locale

Vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD) a explicat marți, la Antena 3, că nu s-a luat o decizie in partid sau in coalitie ca alianta PSD-PNL din guvern sa se formeze si in judete. „Noi am lasat lucrurile sa se duca in jos si sa ia deciziile organizatiile judetene. E decizia corecta… [citeste mai departe]