Decretele de numire in functie a procurorului general al Romaniei - Gabriela Scutea, dar si a sefilor DNA - Crin-Nicu Bologa - si DIICOT - Elena-Giorgiana Hosu, pentru un mandat de 3 ani, au fost publicate joi in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis a numit-o pe Gabriela Scutea in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe Crin-Nicu Bologa - la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie si pe Elena-Giorgiana Hosu - procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Pe 14 februarie, Sectia…