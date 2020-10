Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Declic organizeaza, luni, de la ora 11.00, o actiune in fata Ministerului Justitiei, in semn de protest fata de modul in care gestioneaza ministrul Catalin Predoiu proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei Speciale.Citește și: Raed Arafat anunța masuri suplimentare din cauza…

- Ministrul Justitiei a explicat ca, odata cu desfiintarea Sectiei Speciale, dosarele urmeaza sa fie preluate de alte parchete, conform competentei. "In acord cu opiniile exprimate de organismele internationale (...), proiectul de lege propune desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor…

- Ministerul Justiției propune deființarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), dosarele fiind preluate de alte parchete care au competența pe acest domeniu, scrie News.ro Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a explicat ca in ceea ce priveste Legea de organizare judiciara,…

- Ministerul Justitiei (MJ) propune, in proiectul de lege privind organizarea judiciara, desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), dosarele urmand sa fie preluate de alte parchete, conform competentei. "In acord cu opiniile exprimate de organismele internationale…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat punerea in dezbatere publica, pana pe data de 31 martie 2021, a propunerilor de modificare a legilor Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind…

- Ministrii Justitiei si Finantelor, alaturi de reprezentanti ai Parchetului General si Directiei Nationale Anticoruptie, au discutat vineri cu procurorul-sef european, Laura Codruta Kovesi, prin videoconferinta, despre operationalizarea Parchetului European - EPPO. Potrivit unui comunicat de presa al…