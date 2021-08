Declarația zilei 2 august 2021 „La ce sunteți astazi partași aici? In primul rand la bucuria și la fericirea copiilor, la un fel de ludoteca integrata. Am susținut atat de mult aceasta idee, in alte state sunt. La noi din c ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihaița Țiganescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari au adus medalia de argint Romaniei, dupa ce au terminat pe doi cursa de la patru rame masculin! Dupa o cursa spectaculoasa, pe care au terminat-o la trei zecimi de secunda in spatele Australiei, canotorii romani au vorbit, intr-un…

- „Un om inaintea vremurilor sale, un adevarat om al Luminilor, baronul Brukenthal ne-a lasat o mostenire impresionanta. A lasat Sibiului, a lasat Romaniei, a lasat Europei. Brukenthal, revenit de la ...

- Mihai Iosif, antrenorul lui Rapid, a detensionat atmosfera la conferința de presa premergatoare meciului cu CS Mioveni. CS Mioveni - Rapid, meci din etapa a 2-a a Ligii 1, se disputa vineri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- "Cred ca sub un procent din persoanele vaccinate s-au imbolnavit, din datele CNCAV. Ce stim este ca din cazurile cu tulpina Delta avem 3 decese confirmate si niciunul din acei pacienti care au decedat ...

- „Uitați-va un pic in curtea dv. pentru rezultatul de la Dorohoi. Ce s-a intamplat acolo? Hm? Și acum veniți cu alta fața și ne vorbiți noua ce bun sunteți dv. Nu ne-am legat de tradare ci de ...

- „Vreau sa va rog foarte mult sa fiți mai atenta la limbajul pe care-l folosiți. Cand numiți pe unii dintre noi iresponsabili, trebuie sa știți ca avem suficienta experiența profesionala și ...

- ”Parerea mea e ca ramane. Eu la ultimul meci l-am vazut și a facut progres. Nu știu cand va ințelege sa munceasca mai mult, talent are. Eu l-am vazut la antrenament, taica-su nu-l menajeaza ...

- „Vreau sa va transmit ca m-am saturat de masca. Nu mai pot sa o port, e din ce in ce mai greu. Nu știu la cate ore trebuie sa o schimb, pe care am schimbat-o, pe care nu am schimbat-o. Nu in ...