- Starbucks va inchide, pentru o zi, toate cele 8.000 de cafenele pe care le are in Statele Unite. Se va intampla pe 29 mai, iar cei aproape 175.000 de angajati au companiei vor face in acea zi cursuri de toleranta si de prevenire a discriminarii rasiale.

- Așteptat ca un derby care sa anunțe renașterea fotbalului bucureștean, meciul de sâmbata seara, dintre CSA Steaua și Rapid, 1-3, a stârnit numeroase discuții legate de evenimentele regretabile care s-au produs în tribunele Arenei Naționale.

- Apar probleme pentru avocatul Daniel Ionascu! Dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier marti dimineata, acesta a ajuns la spital, acolo unde a fost operat la mana si unde i s-au facut o serie de investigatii, iar acum a aflat ca externarea lui a fost amanata.Potrivit surselor spynews.ro,…

- Compania Uber a dispus suspendarea testarii vehiculelor fara sofer in Statele Unite dupa ce un autoturism autonom a lovit mortal un pieton, informeaza postul CNBC. Proiectele de testare a vehiculelor fara...

- Romanița Iovan, decizie radicala dupa ce a pierdut sarcina.Aceasta a marturisit ca nu se gandește sa mai devina mama, mai ales ca anul acesta implinește 54 de ani. Romanița Iovan și Iulian Gogan și-au dorit sa devina parinți, insa din pacare, cunoscutul desingner a pierdut copilul. Romanita Iovan a…

- Ionuț Șerban a fost pus pe liber in aceasta iarna de Dinamo, insa odata cu venirea lui Florin Bratu pe banca formației roș-albe mijlocașul a fost readus la echipa. Asta e prima decizie importanta luata de Bratu in noua funcție. El vrea sa se bazeze pe Șerban (22 de ani) in play-out, acolo unde vrea…

- Starbucks, celebrul lant de cafenele, va deschide curand o locatie si in Pitesti, in locul actualului McDonalds de la parterul Trivale Mall. Compania a publicat pe mai multe site-uri de rectrutari anunt pentru angajarea unui responsabil de cafenea. Cititi conditiile si oferta de angajare publicata pe…

- Simona Halep a pierdut primul loc WTA și a ratat ocazia de a cuceri, pentru a treia oara, un trofeu de Grand Slam. Dupa finala de la Australian Open, in care a fost invinsa de Caroline Wozniacki, Halep a luat o decizie radicala.Ea i-a anunțat pe organizatorii turneului de la Sankt Petersburg,…