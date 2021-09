Studenții Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava nu mai trebuie sa prezinte dovada vaccinarii la cazarea in camine. Asta a decis instanța, care a anulat obligativitatea prezentarii adeverinței. Sentința poate fi insa atacata cu recurs. Instanța de fond a anulat hotararea senatului Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava care obliga studenții sa prezinte dovada de vaccinare […] The post Decizie fara precedent a instanței la Suceava. A anulat obligativitatea prezentarii adeverinței de vaccinare la cazarea in camine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…