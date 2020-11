Totodata, s-a schimbat si titulatura asezamantului monahal, purtand in prezent numele de Manastirea „Sfanta Cuvioasa Teodora de la Sihla" - Codrii Pascanilor, cu sediul in comuna Motca, judetul Iasi. In cadrul aceleiasi sedinte s-a hotarat transformarea Schitului „Nasterea Maicii Domnului" Marginea, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, din schit de calugarite in manastire de calugarite, avand titulatura Man (...)