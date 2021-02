Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Nicolae Cuca, a anuntat, miecuri seara, decesul colonelului Gheorghe Nastasescu, care fusese infectat cu noul coronavirus. Ofiterul avea 32 de ani in Armata Romana si facuse peste 400 de salturi cu parasuta. ”Ne-a parasit prea devreme un camarad de valoare, un bun profesionist…

- Alina Laufer, insarcinata in șapte luni cu gemeni, a ajuns de urgența la spital. Anunțul a fost facut chiar de soțul ei, Ilan, care a explicat pe rețelele sociale ca Alina a inceput sa piarda lichid amniotic. Citește gratuit ediția de februarie a revistei Unica. O gasești AICI „Scumpa mea soție Alina,…

- Albaiulianul Dorin Șerdean nu mai este președintele executiv al lui Dinamo. Contractul acestuia a fost desfacut de Clubul din „Ștefan cel Mare” din cauza lipsei prezenței acestuia la munca din ultima luna. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a lui Dinamo de Constantin Eftimescu, președintele…

- Deputatul Florin Roman anunta sfarsitul lui Ludovic Orban la conducerea PNL: “E nevoie ca de aer, de lideri puternici, de o noua improspatare a imaginii partidului, pentru ca lupta pentru 2024 a inceput deja!” ”Romania anului 2021 inseamna inca suferința, deși liderii politici incearca sa imprime speranța…

- Botezul cailor, sarbatoare organizata de zeci de ani in localitatea prahoveana Pietrosani, la care proprietarii de cabaline mergeau cu animalele pe islaz, unde acestea erau binecuvantate de catre preoti, a fost anulata din cauza masurilor restrictive impuse de pandemia generata de noul coronavirus,…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti ii va decerna marti prim ministrului interimar Nicolae Ciuca distinctia militara ldquo;Legiunea de Merit" in grad de ofiter . Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti ii va decerna marti prim ministrului interimar Nicolae Ciuca distinctia militara…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Nechita Oros, a anunțat aseara ca a fost testat pozitiv și, ca atare, 14 zile se va sta in izolare. „Dragi prieteni, am primit rezultatul testului pe care l-am facut in aceasta dimineata si din pacate e unul “pozitiv”. M-am autoizolat la domiciliu…

- Nichi Gherghe, șeful Poliției Șimian din județul Mehedinți, a murit din cauza Covid-19. Anunțul a fost facut pe Facebook de autoritațile județene și de reprezentanții Primariei Șimian care au transmis condoleanțe familiei. Șeful Poliției Șimian din județul Mehedinți a murit la varsta de 53 de ani. El…