Dealer de droguri din Sectorul 4, prins în flagrant. Voia să mituiască jandarmii Un barbat in varsta de 30 de ani a fost prins in flagrant, duminica, in Sectorul 4, cand voia sa mituiasca jandarmii cu 1,730 de lei și 250 de euro pentru a nu fi cercetat. Barbatul a fost reținut, fiind anchetat pentru trafic de droguri de risc (ketamina) și dare de mita. „In dimineața zilei de 24 septembrie a.c., jandarmii bucureșteni, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, in zona centrala a Capitalei – Sector 4, au observat in apropierea unui club cu muzica electronica, mai multe persoane ce manifestau un comportament asemanator persoanelor consumatoare de substanțe interzise, care,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

