De săptămâna viitoare, se reduce programul la Serviciul de Evidență a Persoanelor Ploiești V. S. Serviciul Public Local Comunitar pentru Evidența Persoanelor (S.P.L.C.E.P.) Ploiești informeaza cetațenii ca se reduce programul de lucru cu publicul la nivelul Serviciului Evidența Informatizata a Persoanelor, incepand de luni, 18 octombrie. Masura a fost dispusa ca urmare a situației pandemice actuale, respectiv creșterea incidenței ratei de infectare cu COVID-19, la nivelul municipiului Ploiești. Programul de lucru cu publicul al Serviciului Evidența Informatizata a Persoanelor se va desfașura, incepand cu data menționata, de luni pana joi, intre orele 8.00 și 13.00. Totodata, reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

