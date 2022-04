Stiri pe aceeasi tema

- Sonja vine cu un fresh new tune. Piesa pop dance este compusa și produsa in studiourile DeMoga Music. “Don’t Say Goodbye” vine cu o completare a poveștii melodiei “Runaway” și este lansata de de Excellence Media Production Europe. Don’t Say Goodbye este o una dintre producțiile cele mai apropiate…

- Dupa ce a cucerit Trending-ul de pe YouTube și clasamentele muzicale cu „Umbre”, single de succes pe care l-a lansat alaturi de Connect-R, Mario Fresh lanseaza „M-am trezit plangand”, prima piesa de pe EP-ul „Singuratate”, material pe care artistul urmeaza sa il lanseze in curand. „Spune-mi de ce n-ai…

- Willy William, unul dintre cei mai indragiți cantareți francezi, lanseaza, vineri, 18 februarie, „Trompeta”, un adevarat imn al petrecerilor, cu inspirații venite tocmai din Insulele Caraibe. Piesa este compusa și produsa in totalitate de catre Willy William și promite sa ne dea acea energie de festival…

- Cu zeci de milioane de stream-uri pe platformele digitale, sute de milioane de vizualizari pe YouTube și zeci de performațe in topurile radio și TV din intreaga lume, Minelli este unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. Artista care a cucerit o lume intreaga cu single-urile “Nothing Hurts”…

- Zdob si Zdub si Fratii Advahov sunt cei care ne vor reprezenta tara la Eurovision 2022. Au invins cu piesa "Trenuletul". Melodia castigatoare a fost lansata in luna decembrie a anului trecut.Omul de televiziune Dan Negru a apreciat faptul ca, "in plin scandal Rusia Ucraina, Moldova trimite in Europa…

- Simpatica Alessiah iși incepe anul 2022 cu o piesa foarte catchy, pentru care a pregatit și un videoclip care te captiveaza de la prima secunda. Piesa, intitulata „Nostalgia”, face referire la retrospecțiune, mai precis la momentul prezent in care ne aducem aminte de sentimentul de incertitudine pe…

- „Ella” este primul single semnat de Karla. Piesa este insoțita de un videoclip seducator, energic și captivant. Artista se pierde intr-o cascada de culori, data de tematica unei ședințe foto. Povetea cantecului este despre o dragoste pentru un iubit misterios. Versurile și muzica au fost compuse de…

- Olivia Addams pregatește prima ei lansare in limba romana. Cantecul “Scrisori in minor” este de o sensibilitate aparte, iar interpretarea indurerata a Oliviei o lasa pe artista vulnerabila in fața ascultatorilor. Povestea piesei este despre o iubire neimpartașita, in care una din parțile implicate…