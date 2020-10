De luni se vor ridica mașinile parcate neregulamentar. Vezi ce amenzi poți risca dacă îți parchezi mașina în zone nepermise Pe fondul creșterii numarului de sesizari adresate Poliției Locale, Primaria Municipiului Iași va demara incepand de astazi mai multe acțiuni care vizeaza ridicarea mașinilor parcate in zone nepermise. Acest lucru va duce la eliberarea cailor de acces din apropierea blocurilor, a trotuarelor și va favoriza accesul persoanelor cu dizabilitați. Amenzile nu sunt deloc de neglijat ele fiind cuprinse intre 1.000 – 1.500 de lei pentru cei care ocupa un loc de parcare fara a avea drept de reședința. Șoferii care sunt prinși ca nu au platit parcarea in zonele cu plata risca amenzi cuprinse intre 600 și… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

