Stiri pe aceeasi tema

- Daca va gandeați ca le-ați auzit pe toate, ei bine, bomba bombelor abia acum vine. Lidia Buble și Cobra Tate formeaza cel mai nou cuplu din showbiz? Imaginile surprinse de paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa nimic, vorbesc de la sine. Iata cum au fost surprinși artista și fostul cumnat al Biancai…

- Lidia Buble face ce face și iar ajunge in atenția fanilor din mediul online! Frumoasa cantareața le-a marturisit in urma cu cateva ore ca s-a testat pentru COVID-19. Și pentru ca-și ține admiratorii la curent cu tot ce se intampla in viața ei, la scurt timp fosta iubita a lui Razvan Simion le-a dezvaluit…

- Andreea Balan a avut parte de cea mai frumoasa declarație din partea iubitului ei, Tiberiu Argint. Ce mesaj a primit faimoasa artista de la barbatul care i-a readus zambetul pe buze, dupa divorțul de actorul George Burcea. Fratele prezentatoarei Sonia Argint a recunoscut tot, iar fanii sunt in extaz.…

- Animalele de la Gradina Zoologica din Moscova au primit cadouri originale - daruri atat pentru trup, cat și pentru suflet. © Video : Youtube / RuptlyAnimalele de la o gradina zoologica din Australia au primit delicii sezoniere Urșii panda, de exemplu, au primit porumb, preferatele lor, și muguri…

- Soarele nu pare sa vina pe strada lui Alex Bodi nici la inceputului lui 2021. Ce se intampla acum cu celebrul fost soț al Biancai Dragușanu? Afaceristul a primit o noua lovitura. Care a fost decizia procurorilor din aceasta dimineața? Alex Bodi, noua lovitura din partea procurorilor Alex Bodi n-a scapat…

- Lidia Buble este sensibilitatea lui Catalin Botezatu, lucru afirmat de creatorul de moda cu fiecare ocazie cand este menționat numele artistei. Dar daca pana acum elogiile au fost cuprinzatoare, de azi vor trece la un alt nivel, caci solista l-a surprins intr-un mod inedit pe criticul vestimentar. Catalin…

- Cu cine și-a petrecut Lidia Buble luxoasa vacanța in Zanzibar este intrebarea multora. Deși vedeta a preferat sa-l țina ascuns pana acum, iata ca adevarul a ieșit la iveala. Cine este barbatul misterios care a fost langa Lidia Buble in vacanța Acest barbat care a insoțit-o pe vedeta in vacanța este…