Stiri pe aceeasi tema

- Un nou centru de vaccinare anti – coronavirus va fi deschis la vama Nadlac. Cetațenii se pot imuniza chiar la ieșirea din țara. „Foarte mulți romani vin la Arad doar ca sa se vaccineze, stau și 2 – 3 zile. Am vaccinat la Arad și majoritatea romanilor din misiunile diplomatice din Europa. Sunt romani…

- „Este o mutație care se regasește și in tulpina braziliana și in tulpina africana. Este adevarat ca cele doua tulpini au o oarecare rezistența la vaccin, asta inseamna o eficacitate ușor mai redusa a vaccinurilor disponibile in acest moment. Dar datele Pfizer din SUA arata ca, la 6 luni de la rapel,…

- 1 aprilie, Ziua Pacalelilor, reprezinta o zi iubita de unii, detestata de alții, dar marcata aproape peste tot in lume. Ipoteza acceptata sustine ca originea zilei de 1 aprilie are stransa legatura cu schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian in Franta, anul 1582. In vechiul calendar, ziua Anului…

- O noua varianta SARS-CoV-2 a fost descoprita in Franta, la pacienti care provin din Ile-de-France, din sud-estul si sud-vestul tarii. Aceasta noua varianta poarta numele spitalului Henri-Mondor de la Creteil, in Val-de-Marne și a fost descoperita la 29 de pacienti in Ile-de-France, in sud-estul si in…

- Riscul ca persoanele vaccinate anti-COVID-19 sa transmita virusul este redus, la fel si posibilitatea reinfectarii, dar impactul noilor variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 este inca insuficient analizat, a transmis luni Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), citat de agentia…

- Unul dintre cei doi infectați a revenit recent din strainatate, iar al doilea caz de infecție inca se investigheaza. Un tip de mutație a coronavirusului rispindita in Filipine a fost inregistrata in Marea Britanie. Despre acest lucru a raportat ziarul The Guardian marți, 16 martie, cu referire la Serviciul…

- Denumita B.1.525, noua tulpina a Covid-19 a fost reperata in insulele britanice, dar și in Danemarca, in Nigeria, America de Nord și chiar in Franța. Mutațiile constatate pe aceasta noua varianta par a fi de o virulenta particulara, au comunicat experții. Exista riscul unei pandemii in pandemie, anunța…

- O tulpina a coronavirusului, care a fost descoperita in ianuarie intr-o ferma de nurci din Polonia, poate fi transmisa și la om, a anuntat, sambata, Ministerul Sanatatii de la Varșovia.