De ce trebuie să reciclăm becurile ecologice? În prezent sunt reciclate doar jumătate din cantitatea vândută în ultimii trei ani De ce trebuie sa reciclam becurile ecologice, atata vreme cat denumirea „ecologic” te duce cu gandul ca ar fi inofensive. Ei bine, becurile ecologice conțin vapori de mercur, un material toxic pentru mediu și pentru oameni și de aceea n-ar trebui sa ajunga la groapa de gunoi. Asociația Recolamp a reușit in 2017 sa colecteze și sa recicleze aproape 950 de tone de deșeuri din echipamente de iluminat, iar asta inseamna aproape jumatate din vanzarile din ultimii trei ani. Pentru asta a incheiat parteneriate cu peste 11 mii de generatori de deșeuri din țara, 46 de colectori și 16 reciclatori. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

