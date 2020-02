De ce trebuie să ai tot timpul o oglindă în portofel. Nu ştiai asta până acum Ca sa ai noroc la bani, se spune ca este bine sa ai la tine o moneda chinezeasca. Aceasta are forma rotunda, iar la mijloc are o gaura patrata. Și nodul mistic se spune ca atrage bogația, iar șnurul roșu amplifica generozitatea, iubirea și aprecierea, necesare crearii bogației. De asemenea, trebuie sa ai in portofel notițe despre prosperitate, abundența, bogatie sau orice alte cuvinte care atrag banii. Ca sa-ti dublezi veniturile, trebuie sa ai tot timpul in portofel o oglinda. Banii nu trebuie doar atrași, ci și pastrați. O amuleta antifurt (cu rinocer si elefant albaștri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua jurnaliste au ramas fara banii din portofel, joi, in timp ce se aflau la sediul PSD, unde urmareau declarațiile politice legate de criza politica. Ele iși lasasera gențile nesupravegheate intr-o incapere, in timp ce se aflau in alta parte pentru declarații.Furtul s-a petrecut in sala de presa,…

- Mii de soferi stau zilnic blocati pe centura Capitalei, in timp ce proiectul unei centuri feroviare sta blocat de aproape un deceniu in sertare. Drumul cu trenul spre serviciu, o normalitate in alte tari europene, ar putea fi soluția pentru a le salva șoferilor si timp si bani.

- Marcel Ciolacu a plecat din conferința de presa, organizata vineri seara, dupa ședința CEX a PSD, in momentul in care jurnaliștii au insistat asupra modului in care s-au cheltuit banii in mandatul lui Liviu Dragnea.”Reporter: Vi se pare normal ca un partid politic sa plateasca din banii de…

- Subiectul informatizarii ANAF revine în discursul ministrului de Finanțe, dupa ce, în urma cu 2 zile, detaliase problema informatizarii de la Ministerul de Fiananțe: ”Banii au fost acolo tot timpul, de la buget, pentru informatizare și s-au cumparat servere care stau pe holuri…

- Venirea la Iași a conducatorilor de la București ai Romaniei a adus surpriza unei primiri cu pancarte revendicative, iar in timpul discursurilor nu au fost doar aplauze, ci și huiduieli, chiar consistente. Mesajele de sosire erau „Bine ati venit la circ, hai ca va dam noi painea”, „Faceti drumuri…

- Peste un milion de pensionari nu și-au primit banii, iar mulți dintre aceștia nu se mai pot intreține. In total sunt trei milioane de pensionari care primesc aceste venituri cu ajutorul Poștei Romane. Pe de alta parte, peste doua milioane de pensionari incaseaza acești bani cu ajutorul cardului…

- Spitalul Județean Buzau are o metodologie proprie de rambursare, la cererea asiguraților, a cheltuielilor care pot aparea in perioada spitalizarii. Este vorba despre pacienții asigurați care beneficiaza de tratament și investigații gratuite pe timpul spitalizarii. Astfel, pacienții asigurați care au…

- Și-au pus banii, timpul și talentul la bataie și sunt foarte buni in domeniul lor. In 2019, au facut diferența prin ceea ce au realizat și au gandit. Alba24 va prezinta o lista scurta a oamenilor care au contat in anul care s-a incheiat. Ioan Popa, proprietarul Companiei ”Transavia”, finanțeaza din…