Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ca nimeni nu doreste ca UDMR sa iasa de la guvernare, insa liderii formatiunii trebuie sa vina cu explicatii in legatura cu declaratiile premierului ungar, Viktor Orban, pe care Grindeanu le considera „rasiste”. „Raspunsul celor de la UDMR trebuie…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ca nimeni nu doreste ca UDMR sa iasa de la guvernare, insa liderii formatiunii trebuie sa vina cu explicatii in legatura cu declaratiile premierului ungar, Viktor Orban, pe care Grindeanu le considera „rasiste”. „Raspunsul celor de la UDMR trebuie…

- Romania a inceput lucrarile de dragare pe șenalul navigabil al Dunarii pe care il gestioneaza Bulgaria pentru a nu mai exista blocaje, chiar daca este treaba parții bulgare sa faca acest lucru, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vineri, in Portul Constanța. Intr-o conferința de presa,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, miercuri seara, declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, si a precizat ca va exista o discutie in coalitia de guvernare pe aceasta tema. Ciolacu a mai afirmat si ca a asteptat o reactie a liderului UDMR, Kelemen…

- “Am solicitat CNAIR sa nu astepte dupa bornele PNRR si sa faca tot ce le sta in putinta astfel incat pana la finalul acestui an sa semneze toate contractele de finantare pe domeniul rutier care au fost prinse in PNRR, chiar daca calendarul permite ca acestea sa fie semnate pana la finalul anului 2023.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, și prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, viceprim-ministru și ministrul Transporturilor și Infrastructurii, au facut declarații de presa la Șantierul Podului de la Braila.

- Liderul Grupului UDMR din Camera Deputaților, Csoma Botond, susține ca e de neconceput ca azi liderii politici sunt preocupați de teme naționaliste, cu referire la declarațiile lui Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Csoma Botond crede ca vicepremierul Sorin Grindeanu a facut "o gafa uriasa" si a…