De ce programul Rabla pentru Electrocasnice dăunează mediului înconjurător De ce programul Rabla pentru Electrocasnice dauneaza mediului inconjurator Organizațiile care se ocupa de colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice trag un semnal de alarma asupra consecințelor negative pe care un astfel de program il are pe termen lung asupra mediului inconjurator și asupra educației populației. Programul Rabla nu educa populația sa recicleze firesc “Deși este un program care are ca efect masurabil colectarea DEEE și este prezentat ca fiind un demers pentru a eficientiza consumul de energie electrica, pe termen lung acest program de Buy Back… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

