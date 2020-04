Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat ca a cerut o situatie privind preturile la anumite produse, dar a subliniat ca nu ar vrea sa intervina in controlul preturilor pentru ca ar putea aparea o alta problema, respectiv penuria, potrivit Agerpres."Da, au crescut preturile si am sesizat-o…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, marti seara, ca se lucreaza la rectificarea bugetara si se incearca sa se intre cu ea in sedinta de Guvern de joi, daca nu, va fi aprobata cu siguranta luni. "Acum lucram la ea. Nu stiu daca intra in sedinta de Guvern de joi. Incercam sa intre…

- ”Am fost crucificat la inceputul anului, atunci cand contractam imprumuturi la dobanzi cat mai mici. Noi am facut un buffer și, nu știam ca va lovi aceasta criza, dar in acest moment suntem bine. Cateva luni ne vom descurca cu toate cheltuielile. Și in piața: companiile care au avut rezerve, acum…

- Florin Roman a discutat telefonic cu presedintele Consiliului Concurentei pe tema cresterii preturilor la unele alimente alimentare si sanitare. "Am discutat telefonic cu presedintele Consiliului Concurentei, care a demarat deja o prima analiza a cresterii preturilor la unele produse alimentare…