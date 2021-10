De ce nu a renunțat România la ora de iarnă: ”Economic, ce luăm pe mere dăm pe pere” Am trecut la ora de iarna, iar ora 4 a devenit ora 3! Partea buna este ca am dormit mai mult. Partea rea este ca de astazi se va intuneca mai devreme. Medicii considera ca schimbarea orei ne poate face irascibili sau ușor anxioși. Persoanele care nu au dormit si, in schimb, au calatorit cu trenul, au fost nevoite sa stea pe traseu cu o ora in plus. In rand cu alte state europene, Romania ar fi trebuit deja sa renunțe la acest obicei ale carui avantaje economice, invocate in trecut, s-au pierdut. Aceasta zi este cea mai lunga din an, are 25 de ore. Romania a trecut de la ora de vara la cea de iarna.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

