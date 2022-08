De ce ne mor părinții De ce, de ce ne mor parinții? De ce vine o zi cand ei, de cele mai multe ori fara sa știe, fara sa ne spuna un cuvant, fara sa ne avertizeze, fara sa ne puna-n garda, fara sa ne transmita ganduri, se sting? De ce, la un moment dat, de batranețe, de neputere, de șubrezenie sau pur și simplu, din senin, dintr-o data, brusc, de neințeles, pleaca? De ce se muta, fara nimic din cele pentru care au trudit toata viața, intr-o alta lume? De ce ii lasa pe toți, deci și pe noi, copiii lor, și se duc? De ce nu raman cu noi veșnic? De ce, din tot ce-a fost odinioara, raman doar aducerile aminte, intrebarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a ținut un discurs surprinzator la o intalnire prin videoconferința cu guvernatorul interimar al regiunii Vladimir, Alexander Avdeev. Liderul de la Kremlin a precizat ca promovarea unui stil de viața sanatos este foarte importanta. Putin a ținut sa iși spuna parerea despre alcool la o…

- O banala operație de polipi s-a transformat intr-un coșmar pentru un adolescent de 17 ani. In urma biopsiei unui polip nazal, Mircea a aflat ca sufera de limfom non-Hodgkin, iar de atunci zace pe un pat de spital așteptand o minune. Parinții, o familie simpla din Chișinau, au facut tot ce e omenește…

- Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, totodata președintele Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din Romania, a participat in noaptea de luni spre marți la o operațiune de salvare a unor turiști aflați in plimbare pe Lacul Razelm. Iata ce scrie primarul pe contul lui de Facebook: „Am incheiat…

- Mihaela este o tanara romanca adoptata in Spania cu o poveste impresionanta de viața. I-a gasit pe cei care i-au dat viața la scurt timp dupa momentul in care s-a calugarit. Revederea a fost una de-a dreptul emoționanta, iar Ion și Nicoleta sunt acum cei mai fericiți parinți. Mihaela nu este singura…

- Justiția a autorizat spitalul sa opreasca tratamentele de ținere in viața a unui adolescent declarat in moarte cerebrala. Parinții se opun acestei decizii. O drama relatata de presa internaționala. Din luna aprilie, Archie, in varsta de 12 ani, este in coma intr-un spital din Londra. Declarat in moarte…

- Fotbalistul echipei Galatasaray, Olimpiu Morutan, va fi imprumutat echipei Sivasspor, informeaza cotidianul Hurriyet, citat de news.ro. “Partile s-au inteles intr-o proportie mare si tranzactia va fi oficializata in scurt timp”, noteaza hurriyet.com.tr. Tehnicianul echipei Sivasspor, Riza Calimbay,…

- Daniel Onoriu se poate considera un om norocos, iubit de Dumnezeu. Și nu o spunem noi, ci chiar el. A fost la un pas de moarte, și a trecut prin clipe extrem de grele, insa, intr-un final, celebrul pilot a ieșit caștigatr in cursa pentru supraviețuire. Ce marturisiri emoționante a facut Daniel Onoriu,…

- Ionuț Dolanescu a reușit sa iși impace parinții cu puțina vreme inainte ca tatal lui, Ion Dolanescu sa se stinga din viața. Interpretul de muzica populara a pus la cale un plan bine stabilit pentru ca cei doi sa se impace și sa ingroape securea razboiului. Maria Ciobanu și Ion Dolanescu nu și-au vorbit…