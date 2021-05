De ce boală suferă Andreea Mantea. De ce pare că are burtică…

Dupa ce a fost intrebata in mod repetat daca este insarcinata din nou, Andreea Mantea a decis sa-i lamureasca pe curioși. Vazand ca vedeta are o burtica puțin mai mare, internauții au banuit ca este vorba despre o sarcina, insa bruneta a dezvaluit adevarata cauza. Se pare ca aceasta sufera de o boala care o face sa se ”umfle” in zona abdominala.