Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Decizie CLSU Alexandria: Activitatea in restaurante, cinematografe, cafenele, sali de sport, permisa la 50% din capacitate mai 10, 2021 14:41 Comitetul Local pentru Situații de Urgența Alexandria a emis H.C.L.S.U. nr.16/ 10.05.2021, valabila incepand cu data emiterii acesteia, ora 15:00,…

- Evenimentele private, concertele in aer liber, restaurante și hoteluri deschise la 100% din capacite sunt cateva dintre propunerile care sa ii bucure pe romani, insa acestea ar putea fi valabile doar pentru persoanele vaccinate. Pe de alta parte, unii acuza acest lucru un act de discriminare și sunt…

- Noua declaratie pe propria raspundere poate fi DESCARCATA DE AICI .De asemenea, este obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice, la locul de munca, in spatiile comerciale, precum si in mijloacele de transport in comun, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani. Ramane…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de pe data de 10 martie 2021, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. De asemenea, prin aceasta hotarare, CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata…

- In acest sfarsit de saptamana, politistii constanteni vor fi la datorie si vor verifica respectarea masurilor impuse prin Legea 55 2020 pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. Astfel, reamintim faptul ca se interzice desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari,…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea…

- La petrecerea organizata de Elena Dinu, intr-un celebru local din oras, au fost prezente peste 150 de persoane si aparent s-au ignorat regulile impuse de autoritati pe durata starii de alerta, adica pastrarea distantei sociale si purtarea obligatorie a mastii in toate spatiile publice inchise si deschise,…