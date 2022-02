Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a efectuat astazi primul antrenament pe noua arena din Giulești. La final, antrenorul Mihai Iosif (47 de ani) și capitanul Cristian Sapunaru (37 de ani) au susținut o conferința de presa. Rapid - Dinamo se joaca sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi…

- Florin Raducioiu (51 de ani), team-managerul lui Dinamo, a anunțat ca nu va mai sta pe banca tehnica alaturi de antrenorul Flavius Stoican (45 de ani). Rapid - Dinamo se joaca sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+ Decizia survine la…

- Flavius Stoican, antrenorul lui Dinamo, a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre problemele de lot cu care se confrunta inaintea derby-ului cu Rapid de sambata. Rapid - Dinamo se joaca sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport și TV Telekom Sport.…

- Derby-ul Dinamo - FCSB 0-3 a adus posturilor TV de sport, ca de fiecare data, cifre bune. Pagina de media scrie ca aproximativ 1.000.000 de telespectatori au privit partida la TV pe cele 3 posturi, dupa cum urmeaza: Digi Sport 1 - 713.000 Look Sport+ - 181.000 Telekom Sport 1 - 40.000 Dinamo - FCSB,…

- Derby-ul Dinamo - FCSB de diseara reprezinta și o „lupta” in familie. Dinamo - FCSB se joaca de la ora 20:00,. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Andrei Burlacu (25 de ani), atacatul legitimat la FCSB, are o relație de ani buni cu Lorena Stoican,…

- Derby-ul Dinamo - FCSB din aceasta seara va fi unul istoric. Cele doua mari rivale se vor duela pentru ultima oara pe batranul stadion din „Ștefan cel Mare”, care urmeaza sa fie demolat peste cateva luni și inlocuit cu o arena moderna. Dinamo - FCSB se joaca de la ora 20:00,. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a povestit prin ce a trecut la derby-ul cu Dinamo din finala Cupei Romaniei 2011. Roș-albaștrii s-au impus cu 2-1 la Brașov. Derby-ul Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și…

- Danuț Lupu a prefațat derby-ul dintre Dinamo și FCSB și crede ca fosta sa formație ar putea da peste cap calculele hartiei. Dinamo - FCSB se joaca duminica, 30 ianuarie, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Telekom Sport și Digi Sport. Fostul mijlocaș al „cainilor” crede ca in…