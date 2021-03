Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca se afla la mii de kilometri distanța, Laurence Auer este cu gandul la marea ei „iubire” in permanența, chiar și cand este departe de casa. Ambasadoarea Franței in Romania a demonstrat acest lucru chiar in timp ce se afla pe strada, in București. Cum? Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- Daniel Pancu (43 de ani), un personaj emblematic din istoria Rapidului și fost antrenor la Politehnica Iași, a fost invitatul de miercuri dimineața al lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live. Daniel Pancu a povestit intr-un dialog cu realizatorul Costin Ștucan ca ar fi trebuit sa renunțe la un jucator…

- Prosport a anunțat ca Alexandru Crețu, jucatorul celor de la Maribor, nu își dorește sa se întoarca în Liga 1 și va continua în strainatate. Edi Iordanescu cauta cu disperare un mijlocaș central pentru a-l înlocui pe Damjan Djokovici…

- La inceputul acestui an, Gheorghe Gheorghiu și-a cerut iubita in casatorie, iar in curand, artistul de 66 de ani va face pasul cel mare. Interpretul și Gabriela și-au ales și nașii de cununie. Este vorba despre Maria Dragomiroiu și soțul ei. „Sunt nașa, ne-am cunoscut datorita spectacolelor, ne-am apropiat…

- Adrian Ropotan a aratat lumii ca este și zgarcit și infrigurat. Fotbalistul și-a dus iubita la restaurant, dar a avut mai mare grija de el decat de cei din jur. Nu spunem vorbe in vat, caci avem și imaginile bomba cu cei doi, surprinse de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Clubul de fotbal FC Rapid, acum in Liga a II-a, a anuntat, miercuri, pe un site de socializare, ca fostul sau jucator, Rica Raducanu (74 de ani), este infectat cu noul coronavirus si se afla in prezent internat in spital. "Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat…

- Adrian Ilie nu a mai scapat de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, iar acum avem imagini de senzație cu fostul sportiv. Nu l-am surprins singur, ci in compania iubitei, pe care a rasfațat-o cu o plimbare cu noul bolid de lux. Recent, actualul afacerist a scos zeci…

- Face ce face și ajunge din nou in atenția presei! Mihai Raduț, de la fotbalist celebru, la model pentru... geci! Jucatorul a facut ”ravagii” intr-un mall din Capitala, alaturi de soție și copil! Imagini de senzație suprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!