Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a fost trimis in judecata de catre procurori, in dosarul in care este acuzat ca și-a folosit influența pentru a incerca sa scape de amenda, dupa ce a fost oprit in trafic de catre polițiști.”Inspecția Judiciara a exercitat acțiunea disciplinara fața de domnul…

- Vicepreședintele CSM Daniel Horodniceanu va fi trimis in judecata disciplinara, potrivit surselor Realitatea PLUS. Decizia vine la aproape doua luni dupa ce procurorul i-a amenințat pe polițiștii care l-au oprit in trafic pentru incalcarea regulilor de circulație ca va vorbi cu șeful lor.Potrivit informațiilor…

- Horodniceanu, trimis in judecata disciplinara dupa scandalul cu polițiștii in trafic, potrivit realitatea.net. Decizie bomba in cazul fostului șef antimafia Daniel Horodniceanu. Vicepreședintele CSM urmeaza sa fie trimis in judecata disciplinara, potrivit surselor Realitatea PLUS. In cazul in care va…

- Inspectorul Ioana Bogdan de la Inspectia Judiciara a propus promovarea actiunii disciplinare fata de procurorul Daniel Horodniceanu, vicepresedinte al CSM, in urma scandalului din trafic pe care l-a avut in luna mai cu politia, in judetul Iasi, au declarat pentru site-ul G4media.ro surse judiciare. …

- Cercetarea este derulata in cazul incidentului in care a fost Daniel Horodniceanu ar fi amenintat doi politisti. Premiera la Consiliul Superior al Magistraturii Vicepresedintele CSM, Daniel Horodniceanu, fost sef DIICOT, este cercetat disciplinar de catre Inspectia Judiciara. Cercetarea este derulata…

- Acum vreo cinci zile, justitia din Romania s-a dat in stamba si-a aratat in toata splendoarea fata hada, ascunsa dupa masca de portelan pe care o poarta de ani de zile pentru nu i se vedea bubele. Daniel Horodniceanu, unul dintre procurorii de top ai Romaniei, omul numarul doi din Consiliul Superior…

- Inspecția Judiciara, organul abilitat sa cerceteze abaterile disciplinare savarsite de judecatori si procurori, s-s sesizat in urma apariției imaginilor cu vicepreședintele CSM, Daniel Horodniceanu, amenințand doi polițiști de la Poliția Rurala care l-au oprit in trafic.

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu in cazul dialogului dintre vicepresedintele CSM Daniel Horodniceanu si politistul care l-a oprit in trafic in judetul Iasi, conform unui comunicat transmis luni. „In urma aparitiei inregistrarii video in care domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu,…