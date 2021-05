Stiri pe aceeasi tema

- Diaspora romaneasca este a cincea cea mai numeroasa din lume, daca ne raportam la numarul populatiei, potrivit unui raport al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), comandat de Ministerul de Externe al Romaniei. Totodata, tarile in care s-au indreptat cei mai multi romani sunt…

- Datele Eurostat pentru urmatorii 30 de ani arata sumbru. Milioane de oameni iși vor pierde viața, iar populațiile celor mai multe țari vor resimți acest declin. Mai exact, potrivit sursei citate, sintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea…

- Dintre cele 1216 regiuni NUTS de nivel 3 din țarile UE și AELS, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populație mai mica in 2050 decat in ​​2019, in timp ce aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populație mai mare, arata Eurostat. Aceste informații provin din cele…

- Libertatea publica concomitent cu alte 8 publicații europene datele unei analize a colectivului de jurnaliști ai site-ului Lost in Europe, care dezvaluie cum zeci de mii de migranții minori neinsoțiți continua sa dispara de sub ochii autoritaților din UE. Romania nici macar nu colecteaza date despre…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara de la inceputul…

- “In Romania, fluxurile de ISD au inregistrat o valoare neta negativa de -338 milioane euro in primele cinci luni din 2020, fata de o valoare neta pozitiva de +2.059 miliarde euro in aceeasi perioada din 2019. Chiar daca aceasta tendinta este de asteptat sa se inverseze in lunile urmatoare, semnalul…

- Dupa cum știmd eja, carantina impusa pentru a limita pandemia de coronavirus a provocat cea mai profunda recesiune in blocul celor 27 de state europene, lovind in mod deosebit sudul Uniunii, respectiv exact acolo unde economiile sunt adesea mult mai dependente de turiști, fapt ce a dus la disproporționalitați…

- Statistica europeana sesizeaza discrepanțe intre nivelul salariului minim din țarile estice și cele nord-vestice. Astfel, in țarile din Europa de Est salariile minime lunare se situeaza sub 700 de euro, in timp ce in țarile din nord-vestul UE salariul minim depașește 1.500 de euro, conform eurostat…