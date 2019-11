Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca presedintele USR, Dan Barna, a pozat "intr-un nou-nascut scos din cristelnita" si de fapt lucra pe fonduri europene si era cuplat ca o "lipitoare" la bani publici, facandu-i cadou surorii sale un proiect de 200.000 de euro. Tariceanu crede ca, daca…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale și Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro România, vor depune sâmbata, la Biroul Electoral Central, semnaturile necesare pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Pâna acum și-au depus candidaturile Klaus Iohannis, ,…

- Liderul USR, Dan Barna, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerile de ministri facute de Viorica Dancila si sa puna ”capat acestui targ de parlamentari si de ministri”.

- Liderul USR, Dan Barna, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerile de ministri facute de Viorica dancila si sa puna ”capat acestui targ de parlamentari si de ministri”.”Domnule presedinte Iohannis, respingeti propunerile de astazi ale premierului Viorica Dancila si puneti…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda 'inca o sansa' PSD, transmite Agerpres. "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara…

- Liderul PMP Eugen Tomac anunța ca oficial partidul sau incepe campania, iar Theodor Paleologu este de departe „cel mai stralucit candidat” pentru funcția de Președinte al Romaniei, lansand un atac la adversarii acestuia, și anume Klaus Iohannis, Viorica Dancila, dar și la adresa lui Dan Barna.Activitatea…

- Liderul PSD Viorica Dancila le-a vorbit liderilor județeni, in ședința de marți a Comitetului Executiv Național, despre un „sondaj al ambasadelor” despre candidații la alegerile prezidențiale, cercetare in care șeful PSD a zis ca are incredere, au relatat surse din CEX in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.„Dancila…