Dan Barna: Faptul că Ponta pare din nou o speranţă e un element tragic pentru politica din România "A inceput sezonul 2018 la traseism politic, vedem ca echipa care retrogradeaza este echipa PMP si, din pacate, ceea ce se intampla nu face decat sa confirme o data in plus ca Romania nu are nicio sansa cu cea mai mare parte din actuala clasa politica, cu vechea clasa politica, care nu face decat sa mute jucatorii dintr-o tabara in cealalta. Avem acest titirez otravit care este UNPR, chiar acum vedem ca a destructurat PMP si se indreapta cea mai mare parte dintre ei spre PSD, nedand nicio alternativa valabila pentru viitor. Cat timp cetatenii decenti, cat timp cetatenii care au fost in strada… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

