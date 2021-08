Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, afirma ca a guverna in coalitie e "mult mai greu decat s-ar fi asteptat sa fie", insa sustine ca USR-PLUS va ramane la guvernare "pana la momentul in care va fi evident ca nu se pot face reforme". Vicepremierul admite ca exista in USR-PLUS "un filon, o grupare"…

- Liderul USR PLUS Dan Barna l-a vizitat luni pe Patriarhul Daniel, iar in urma discutiilor acesta a precizat ca este optimist si toate vocile importante in societate trebuie sa aiba greutate si sa fie prezente in campania de vaccinare impotriva COVID-19. Intrebat despre posibilitatea ca si in tara…

- Dan Barna i-a cerut lui Florin Cițu sa implice mai mult Biserica Ortodoxa Romana in campania de vaccinare anti-COVID-19, pentru ca preoții sa ia locul medicilor și sa ii convinga pe credincioși sa se vaccineze. Vicepremierul a dat exemplul Bisericii Ortodoxe din Grecia, care i-a rugat staruitor pe…

- Co-presedintele USR-PLUS Dan Barna sustine ca va pleca acasa daca colegii sai ii vor spune asta prin vot la alegerile din luna septembrie, explicand ca acest lucru nu inseamna ca isi va da demisia din partid, ci ca il va sustine pe liderul care va fi ales la congres, mentionand ca nu are nicio problema…

- ”Este vorba de acceptarea faptului ca intr-o coalitie de trei lucrurile merg mai greu decat intr-o coalitie de doua si mai greu decat intr-un guvern monocolor. (...) In momentul in care ai trei saboti cu trei viteze, rezultanta este una medie, asta e realitatea. Vom deconta electoral. Nu cred ca in…

- ”Impartasesc nemultumirea premierului legata de lentoarea reformelor in Parlament, pentru ca intr-adevar sunt foarte multe reforme pe care le-am promis - partidele din coalitie, intr-o masura mai mica sau mai mare - dar care se regasesc in programul de guvernare si care nu s-au intamplat. Adica vorbim…

- Copreședintele USR-PLUS s-a declarat convins ca moțiunea nu va trece. ”Vom fi alaturi de Cristian Ghinea la prezentarea si sustinerea pozitiei vizavi de aceasta motiune. Motiunea va fi respinsa, nu am niciun fel de indoiala, am vazut declaratiile si din partea partenerilor de coalitie. Lucrurile sunt…