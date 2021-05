Dâmboviţa: Două persoane arestate preventiv, 21 cu control judiciar, în dosarul de înşelăciune şi fals al lăutarilor Doua persoane au fost arestate preventiv si fata de 21 a fost dispusa masura controlului judiciar, joi, in dosarul lautarilor acuzati de inselaciune, fals si fals in declaratii, dupa ce au spus, desi nu era adevarat, ca activitatea artistica le-a fost afectata de pandemie si au cerut indemnizatii.



"Cele 23 de persoane retinute de politistii damboviteni pe parcursul zilei de ieri, 19 mai, fiind banuite de savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals, uz de fals si fals in declaratii, au fost prezentate in fata judecatorului de drepturi si libertati. Fata de doua dintre acestea a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

