- Sefa Directiei de Sanatate Publica Timis, Cornelia Malac, a fost demisa din functie de Ministerul Sanatatii, marti seara, dupa ce aceasta a facut mai multe gafe in contextul crizei de coronavirus. Locul ei a fost luat interimar de Luciana Mariana Radulescu, fost director executiv al Casei Judetene de…

- Dacian Cioloș a declarat ca un test de capacitate pe care Romania nu iși permit sa-l pice este criza cauzata de coronavirus. Liderul PLUS a precizat ca, in cazul in care scapa de sub control situația, atunci trebuie sa fim pregatiți și de o criza economica.„Criza cauzata de coronavirus este…

- Intr-o inregistrare video publicata pe Facebook sambata, Zingaretti a spus: "A sosit. Am si eu coronavirus". El a reinnoit apeluri catre populatie de a nu intra in panica, adaugand ca se simte bine si ca se va izola in casa, nu la spital. Italia este cea mai afectata tara din Europa…

- Un roman a cumparat 500.000 de masti si a pazit TIR-ul in care le-a transportat cu arme de razboi. Criza de masti aparuta odata cu epidemia mondiala de coronavirus a facut ca pretul acestora sa explodeze. Un amplu articol despre criza mondiala a mastilor de protectie declansata odata cu epidemia de…

- Ziarul Unirea Romania, fara GUVERN in plina criza de coronavirus: Ședința plenului Parlamentului a fost AMANATA, din lipsa de cvorum Romania, fara GUVERN in plina criza de coronavirus: Ședința plenului Parlamentului a fost AMANATA, din lipsa de cvorum Ședința de investire a Guvernului Orban II a fost…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, luni, la Romania TV, ca autoritatile iau masuri pentru a preveni epidemia de coronavirus in Romania, dar a recunoscut ca sunt “sanse foarte mari” ca virusul sa ajunga in tara noastra. Din acest motiv, la Institutul National de Boli Infectioase “Matei…

- Bilanțul deceselor și al numarului de persoane infectate cu coronavirus crește de la o zi la alta. In acest context, mai vin doua vești ingrijoratoare: un expert in boli infecțioase afirma ca epidemia ar putea dura și un an intreg, iar China ar putea ajunge in situația in care sa nu-și mai poata ingriji…

- ​O farmacie din Beijing a fost amendata cu aproape o jumatate de milion de dolari dupa ce a speculat cererea de pe piața și a crescut de șase ori prețul la maștile sanitare, in contextul in care epidemia de coronavirus face ravagii in China.