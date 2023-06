Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra PRO NOBILE, soprana Mediana Vlad și tenorul Andrei Pleșca, soliști ai Teatrului Național de Opereta și Musical din București, au creat o seara magica la Campina, cu un superb concert de opera, opereta, musical și muzica de film. "Zambete pe portativ" a fost un concert care a incantat publicul,…

- Intreg Festivalul Summer in the City a fost amanat pentru luna august. Acum, alaturi de Robbie Williams, pe afiș a fost adaugat și Jason Derulo.Fanii lui Robbie Williams mai au de așteptat ca sa-l vada la București. Pentru ca dupa doua zile de intrebari din partea redacției Libertatea pe acest subiect,…

- Eduard Antal, tanarul organist de la Catedrala Sfantul Iosif din București, a insuflețit ieri seara cea mai mare orga din Transilvania – orga construita in 1795, pentru Biserica Evanghelica din Bistrița, de Johannes Prause. Concertul susținut de organistul Eduard Antal a fost o avanpremiera a Turneului…

- Vești proaste pentru fanii Sam Smith! Concertul artistului care urma sa aiba loc in luna iunie, in București, a fost anulat. Anunțul a fost facut chiar de organizatorii festivalului „Summer in the City”, unde artistul trebuie sa urce pe scena in a doua zi a show-ului.

- Astazi este ziua a patra a cautarilor victimelor tragicului eveniment produs in seara zilei de 30 aprilie, la traversarea Mureșului intre Semlac și Periam. Patru persoane, doi adulți și doi copii, sunt inca de negasit, șansele ca ei sa fi supraviețuit fiind aproape nule. „Pentru misiunea de cautare-salvare…

- Celebra artista Omara Portuondo a lansat de curand noul sau material – “Vida”- in colaborare cu Gaby Moreno, o compozitoare, cantareata si producatoare guatemaleza. Sambata, in data de 17 iunie 2023 o veti putea asculta pe Omara live la Sala Palatului din Bucuresti, interpretand piese celebre din intreaga…

- Mai mulți oameni indoliați și-au luat ramas bun marți (11 aprilie) de la celebrul dirijor de opera ucrainean Kostiantyn Starovytskyi, care a fost ucis in lupta cu forțele ruse in estul Ucrainei. El a fost ucis saptamana trecuta in timp ce lupta cu forțele ruse in apropierea orașului Kramatorsk, din…