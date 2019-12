Marius Şumudică a fost internat de urgență în ajunul Crăciunului

Marius Şumudică, antrenorul echipei Gaziantep , a fost internat în spital, în România. A făcut bronhopneumonie şi va rămâne sub atenta supraveghere a medicilor câteva zile. „Am făcut bronhopneumonie. Am fost la spital şi-n ziua meciului, în Turcia. Am făcut perfuzie,… [citeste mai departe]