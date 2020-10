Cutremurător! O tânără și iubitul ei au fost găsiți morți în casă! Ce au descoperit poliștii!/ FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul in stare de putrefactie al unei femei de aproximativ 70 de ani a fost gasit in gradina locuintei sale din comuna Varias, judetul Timis, dupa ce politistii au facut sapaturi in cautarea batranei. Unul dintre copiii acesteia, bolnav psihic, le-a spus politistilor ca mama sa a fost ucisa de…

- O romanca a avut parte de o moarte violenta, la Millau, Aveyron, in Franta. Femeia a fost gasita decedata in casa in care locuia, intr-o balta de sange. Anchetatorii susțin ca aceasta a fost ucisa cu brutalitate, conform actu.fr, citat de libertatea.ro.

- O romanca a avut parte de o moarte violenta, la Millau, Aveyron, in Franta. Femeia a fost gasita decedata in casa in care locuia, intr-o balta de sange. Anchetatorii susțin ca aceasta a fost ucisa cu brutalitate, conform actu.fr.In dimineața zilei de 1 septembrie, tipetele romancei, care se afla in…

- Speriate, fetițele de numai cinci și opt ani au transmis un mesaj cutremurator bunicilor lor. „Veniți repede, toata podeaua e plina de ceva roșu și credem ca mama e moarta", au scris ele, relateaza San Antonio Express News. Bunica copilelor a ajuns cat de repede a putut la locul tragediei…

- O femeie de 27 de ani din SUA a fost gasita intr-o balta de sange de proprii copii, dupa ce a fost impușcata de iubitul ei, relateaza stirileportv.roScenele au avut loc pe 20 august, in locuința din San Antonio, Texas, in care Cora Nickel locuia alaturi de cele doua fiice ale sale și de iubitul sau…

- Un jandarm din Argeș a fost descoperit de catre colegii lui impușcat in cap cu arma din dotare. Anchetatorii iau in considerare varianta sinuciderii, mai ales dupa ce jandarmul a fost condamnat la inchisoare pentru o infracțiune rutiera.

- Apar detalii infioratoare in cazul crimei din Cluj. Tatal care și-a injunghiat copilul de 8 ani și l-a lasat sa moara pe bancheta mașinii cu care mersesera in vacanța este in stare stabila și a oferit informații de ultima ora. Cand a avut loc crima Crima care a șocat Romania continua sa oripileze prin…