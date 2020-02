Stiri pe aceeasi tema

- Crima oribila in localitatea Dienet, comuna Pancești. Un tanar de 31 de ani este acuzat ca si-a omorat cu cruzime mama in varsta de 54 de ani. Nenorocirea a avut loc in dupa-amiaza zilei de sambata. Pe fondul consumului de alcool, tanarul si-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Crima infioratoare in raionul Floresti. Corpul neinsufletit al unei batrane din satul Cosernita, gasit desfigurat in gospodaria sa. Ieri, in data de 24 ianuarie, in jurul orei 22, oamenii legii au fost alertati, precum ca o persoana a omorat-o pe o consateanca.

- Daniel Popa, militar in termen in decembrie 89, a cazut la Otopeni, ciuruit de gloante. Fratele sau, Valentin, militar la aceeasi unitate din Campina, a scapat cu viata doar pentru ca masina Salvarii, pe care era sofer, nu a pornit. Dupa 30 de ani, multe lucruri ii sunt inca vii in memorie si ii aduc…

- Ies la iveala detalii terifiante in cazul Caracal, cel care a ingrozit intreaga Romania. Din spatele gratiilor, Gheorghe Dinca a facut noi declarații cu privire la modul in care le-a chinuit și ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu.

- Oamenii legii au avut parte de o descoperire de coșmar, in localitatea Barsaul de Sus, județul Satu Mare. Aceștia au gasit 2 femei moarte in propria lor casa și s-a ridicat suspiciunea de omor.

- Sase ani le-a luat procurorilor sa dea de urma unei mame care si-a abandonat copilul, pe un ger napraznic, la un tomberon din Oradea. Femeia este asistenta medicala si, impreuna cu tatal copilului, a pus la cale cumplitul gest. Ambii sunt cercetati acum. Intre timp, fetita a fost adoptata, dar nu stie…

- Caz cutremurator in Iași! Scene surprinse dintr-un film de groaza s-au petrecut la Iași, unde o femeie a fost ucisa cu brutalitate chiar de catre iubitul sau. Cum s-a ajuns la acest lucru? Un barbat și-a ucis cu sange rece iubita inainte de culcare, dupa care acesta s-a așezat in pat, inapoi langa ea.…