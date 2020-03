Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca pe teritoriul Greciei, la granița cu Albania, s-a produs un cutremur semnificativ, de magnitudine 5.7 pe Richter. Astfel, potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 2:49 (ora locala a Romaniei), la adancimea de 10 kilometri.…

- In aplicarea masurilor adoptate la nivel national pentru prevenirea raspandirii virusului Covid-19, Primaria municipiului face un apel la presedintii si administratorii celor aproape 600 de asociatii de proprietari de la blocurile din Ramnicu Valcea sa anunte prezenta in condominiile pe care le administreaza…

- Despartite de circa 8.000 de kilometri, Italia si Coreea de Sud au fost lovite de epidemia de coronavirus aproape in acelasi timp, dar evolutia focarelor a fost diferita din cauza unei abordari care s-a dovedit cruciala: Italia s-a concentrat pe testarea celor cu simptome, in timp ce Coreea de Sud a…

- Tarile afectate de epidemia COVID-19 propun stimulente fiscale pentru a sprijini economia, masuri care se impun si in Romania, a declarat Daniel Anghel, partener coordonator servicii fiscale si juridice PwC Romania, intr-un comunicat remis joi AGERPRES. "Amploarea cu care se extinde epidemia…

- Guvernul Romaniei a decis sa interzica evenimentele la care sunt prezenți peste 1000 de oameni, iar meciurile din Liga 1 vor fi și ele afectate, urmand a se juca fara spectatori. Dupa ce oamenii au fost sfatuiți sa nu mai mearga la Biserica pentru a nu se risca raspandirea virusului, Gigi Becali, patronul…

- "Avem mai putini turisti in Franta, cu 30--40- mai putini decat ne asteptam", a declarat duminica Le Maire, participant la reuniunea ministrilor de Finante si a guvernatorilor bancilor centrale din statele membre ale organizatiei G20, care a avut weekendul trecut la Riad, in Arabia Saudita. "Aceasta…

- "Extinderea epidemiei reprezinta un risc la adresa economiei nipone, desi impactul economic va depinde de gradul de extindere si de raspunsurile autoritatilor. Daca epidemia va fi extinsa si prelungita, acest lucru va afecta probabil turismul si activitatile de retail, in urma scaderii sosirilor de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in județul Vrancea, la adancimea de 128 de kilometri, scrie Mediafax.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 3.09 in județul…