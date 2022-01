Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic, de magnitudinea 6.0 pe scara Richter a avut loc, luni, in largul coastei de est a Taiwanului, anunta Biroul Central Meteorologic. Seismul a fost resimtit in capitala taiwaneza Tapiei, relateaza AFP. ”Cutremurul a durat vreo 20 de secunde bune, iar solul se clatina la stanga si…

- Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,7 pe scara Richter a avut loc, miercuri, in mare, in insula Creta, anunta Observatorul din Atena. Epicentrul seismului a fost localizat in mare, la 48 de kilometri sud-est de Arvis, la sud de Heraklion, si a avut loc la ora 4.08 GMT (6.08, ora Romaniei), potrivit…

- Un dublu seism - cel mai puternic de magnitudinea 5,4 - a avut loc in largul Insulei grecesti Creta duminica, a anuntat Observatorul din Atena, relateaza AFP, potrivit news.ro. Epicentrul celui mai puternic seism a fost localizat la o adancime de zece klometri - in mare - la 45 de kilometri…

- Pe insula Palma a fost inregistrat cel mai puternic cutremur de la inceputul erupției vulcanice. Magnitudinea sa a fost de 4,8, relateaza Noi.md. {{557056}}Seismul s-a produs la o adincime de 39 km, fiind resimțit pe insulele vecine Tenerife și Homera, a declarat specialistul institutului Ruben Lopez…

- Un puternic seism a zguduit joi seara regiunea Tokio, avand – potrivit Agenției meteorologice japoneze (JMA) – magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter. S-a precizat ca nu exista risc de tsunami. Seismul, resimțit intr-o mare parte a estului Japoniei, a zguduit cladiri și a declanșat alarma la telefoanele…

- Un cutremur puternic a zguduit Tokyo, joi seara. Seismul a avut o magnitudine de 6,1 pe scara Richter, conform datelor preliminare, informeaza AFP.Potrivit autoritatilor din Tokyo, desi cutremurul a fost unul puternic, nu a fost emisa alerta de tsunami.