Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter a avut loc miercuri in Grecia, potrivit portalului guvernamental american US Geological Survey (USGS). Epicentrul cutremurului a fost in zona Elassona, iar efectele acestuia s-au simtit si in tarile invecinate – Macedonia de Nord, Bulgaria si Albania.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care pleaca sau intenționeaza sa plece in Grecia, faptul ca autoritațile elene au decis interzicerea circulației rutiere, din cauza fenomenului MEDEEA. Din cauza condițiilor meteo extreme generate de aerul polar „MEDEEA”, circulația rutiera pe tronsonul…

- One United Properties a obținut o finanțare de 50 de milioane de euro de la Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB). Finanțarea de 50 de milioane de euro obținuta de One United Properties reprezinta un credit de investiții pentru costurile de dezvoltare a cladirii „verzi” de birouri One Tower.…

- O furtuna de zapada a lovit Grecia, cu ninsori abundente si vanturi puternice. Zonele cele mai afectate sunt cele din nordul si centrul tarii, potrivit Agerpres. Zapada a acoperit, de asemenea, Acropola din Atena, insa nu pentru mult timp. Temperaturile s-au situat in Capitala in jurul valorii de zero…

- Antrenorul grec Marinos Ouzounidis pare sa-l fi convins pe finantatorul formatiei Universitatea Craiova , Mihai Rotaru, sa preia gruparea din Banie, in detrimentul spaniolului Paco Jemez. Conducatorul oltean l-ar fi ademenit pe tehnicianul elen cu un salariu de 15.000 de euro lunar, urmand sa incaseze…

- Duminica a fost depistat primul caz de imbolnavire cu varianta sud-africana de coronavirus in Grecia. Țara a intrat in alerta. Cazul a fost depistat la Salonic, conform Agerpres . Varianta B.1.351 a SARS-CoV-2 a fost identificata pentru prima data la mijlocul lunii decembrie in Africa de Sud. Mutația…

- Atena anuntase saptamana trecuta ca va permite redeschiderea liceelor pe 1 februarie. Acest lucru nu se va mai intampla. Grecia a anuntat vineri amanarea planurilor de redeschidere a tuturor liceelor luna viitoare dupa o noua crestere a numarului de infectii COVID-19, spunand ca scolile din ”zonele…

- ​Panathinaikos Atena, formație antrenata de Ladislau Boloni, a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Larissa, într-o partida contând pentru etapa a XVI-a a campionatului grec de fotbal.Au marcat pentru gazde Carlitos Lopez '36 și Emmanouilidis '90+4.În…