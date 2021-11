Cutremur cu magnitudinea 4,2 în zona Vrancea Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs marți in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime, care s-a resimțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs marți, la ora 18.20, in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs la adancimea de 124 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor: 85km E de Brașov, 95km NE de Ploiești, 102km S de Bacau, 107km V de Galați, 108km NV de Braila, 144km N de București, 170km NE de Pitești, 181km S de Iași, 199km E de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, marti, in judetul Vrancea. Potrivi specialistilor, seismul s-a produs la adancimea de 124 de kilometri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, marti seara, producerea unui cutremur cu magnitudinea 4,2 in judetul Vrancea. …

- Cutremur in Romania. Potrivit INFP, un cutremur de 4,2 grade s-a produs in Vrancea.Seismul a avut loc la adancimea de 124 km.Cutremurul s-a produs la ora 18:21, la o adancime de 154 km, in apropierea urmatoarelor orase: 85 km E de Brasov, 95 km NE de Ploiesti, 102 km S de Bacau, 107 km V de Galati,…

- Cutremur in Romania, miercuri dimineața. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. In ziua de 24 noiembrie 2021, la ora 05:03:34, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 132km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: 60km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs sambata in zona seismica Vrancea-Buzau. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs sambata,…

- Un cutremur de mare adancime s-a produs sambata dimineața, la ora 00.47, in zona seismica Vrancea, conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut magnitudinea de 3,3 și s-a produs la adancimea de 129 de kilometric. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 pe scara Richter s-a produs joi, la ora 18.52, in zona seismica Vrancea, județul Brașov. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc la ora 18.52.53, la adancimea de 3 kilometri. Cutremurul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, in judetul Buzau, la adancimea de 145 de kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, miercuri, producerea unui cutremur cu magnitudinea 4,2 in judetul Buzau. "In ziua de 01.09.2021, la ora 13:32:11 (ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, in judetul Buzau, la adancimea de 145 de kilometri. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, miercuri, producerea unui cutremur cu magnitudinea 4,2 in judetul Buzau. „In ziua de 01.09.2021,…